Взятки экс-главе Укравтодора Новаку: НАБУ завершило расследование по "Альткому"

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НАБУ и САП завершили расследование по бенефициару группы компаний "Альтком" Александру Тисленко, по версии следствия он в течение 2017-2019 годов предоставил 575 тыс. долларов и 70 тыс. евро взяток ексочильнику Укравтодора Славомиру Новаку.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

22 сентября 2021 года стороне защиты открыли материалы следствия перед составлением обвинительного акта, действия лица квалифицированы по ч.4 ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Как сообщала Transparency International, говорится о владельце "Альткома" Александре Тисленко.

По данным следствия, он лично и через подконтрольных лиц систематически предоставлял неправомерную выгоду для того, чтобы экс-глава "Укравтодора" не разрывал контракт с компанией. А также - осуществлял оплату за проведенные дорожные работы и согласовывал отсрочка сдачи работ.

В общем, как установили НАБУ и САП, речь идет о 575 тыс. долларов и 70 тыс. евро в течение 2017-2019 годов.

TI отмечает, что компания "Альтком" прославилась на тендерах Евро-2012 во времена Януковича, получив большие подряды на ремонт дорог и стадиона "Олимпийский".

Это дело ведется совместно с антикоррупционным бюро Польши.

Напоминаем:

13 апреля 2021 года НАБУ и САП сообщили бенефициару группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины, о подозрении в даче взяток бывшему и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомиру Новаку.

21 июля прошлого года прокуратура Варшавы предъявила обвинение Новаку в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.

Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак, бывший министр транспорта в правительстве "Гражданской платформы", возглавлял государственное агентство Украины - Укравтодор. Он был назначен и. о. председателя агентства в октябре 2016 года, а отставку подал в конце сентября 2019 года.

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Экономическая правда