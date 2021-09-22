Международное энергетическое агентство призвало РФ увеличить поставки газа в Европу

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Международное энергетическое агентство заявило, что Россия "могла бы сделать больше" для того, чтобы увеличить поставки голубого топлива в Европу, где из-за дефицита газа цены на биржах постепенно приближаются к 950 долларов за тысячу кубометров.

Об этом говорится в заявлении агентства на сайте.

МЭА констатирует влияние ряда факторов на цены на газ на рынке Европы: значительное восстановление спроса, низкое предложение ресурса, погодные условия. В частности, последствия холодного и длительного отопительного сезона прошлой зимой и сокращение объемов ветровой энергии в течение последних недель.

Кроме того, мировые факторы такие как похолодание в Восточной Азии и Северной Америке, жары в Азии и засухи в Бразилии поддержали тенденцию к росту спроса на газ.

В МЭА говорят, что волатильность на европейском рынке вероятно будет продолжаться и в дальнейшем из-за незапланированных отключений и стремительного похолодания.

"Уровни хранения газа в Европе значительно ниже их среднегодовой показатель за пять лет, но не заметно ниже их предыдущих пятилетних минимумов, достигнутых в 2017 году", - заявили в агентстве.

При этом российский экспорт в Европу сократился до уровня 2019 года.

"МЭА считает, что Россия может сделать больше, чтобы увеличить доступность газа в Европе и обеспечить заполнение хранилищ до надлежащего уровня во время подготовки к предстоящему зимнему отопительному сезону", - заявили в агентство.

Там также пояснили, что цены на электроэнергию в Европе за последние недели поднялись до самого высокого уровня за последние десятилетия - выше 100 евро за мегаватт-час.

Например, в Германии и Испании цены в сентябре были примерно вчетверо больше средних показателей, которые наблюдались в 2019 и 2020 годах. Такой рост был вызван ростом цен на газ и уголь в Европе.

Это важно, ведь газ остается важным инструментом сбалансирования рынков электроэнергии, а потому цены на ресурсы взаимосвязаны.

Напоминаем:

Октябрьские фьючерсы на газ на главном европейском хабе TTF в Нидерландах в понедельник, 20 сентября, выросли до 938 долларов за тысячу кубов, несмотря на падение цены 21 сентября она остается на уровне выше 900 долларов.

В частности, ралли поддерживается истощением российским Газпромом своих европейских газохранилищ, что усиливает дефицит газа на рынке. В то же время транзит через Украину газового монополиста наращивает.

Так, он выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки.

У "Газпрома" на 2021 действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

Экономическая правда