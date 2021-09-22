Акционеры "Центрэнерго" утвердили новый состав набсовета

фото: центрэнерго

Акционеры ПАО "Центрэнерго" на внеочередном собрании 16 сентября избрали новый состав наблюдательного совета.

Об этом свидетельствуют данные Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (SMIDA).

Отмечается, что 16 сентября 2021 года были дистанционно проведены внеочередные общие собрания акционеров ПАО "Центрэнерго", а 21 сентября составили протокол об итогах голосования.

В частности, акционеры прекратили полномочия заместителя главы наблюдательного совета Олеси Шевчук и членов Полины Андриенко, Михаил Горбана и Михаила Столетнего.

В то же время членом наблюдательного совета переизбрали Дениса Кудина (представитель акционера - Фонда госимущества, с мая 2021 года - первый заместитель главы ФГИ).

Срок, на который Кудина избрали членом наблюдательного совета, - 3 года.

Также в наблюдательный совет вошли Андрей Гота, Александр Мужель, Валерий Щекатуров и Валерий Безлепкин.

Всех избрали членами наблюдательного совета сроком на 3 года.

Отмечается, что Готу избрали как представителем акционера. С декабря 2020 года он работал в Офисе президента руководителем кабинета руководителя Офиса президента.

Мужеля избрали членом наблюдательного совета в качестве независимого члена (является независимым директором). Отмечается, что он - президент и основатель группы компаний, которая занимается разработкой IТ технологий, торговлей товарами (изделия из древесины) с физическими поставками, управлением коммерческой недвижимостью, консультативным и финансовым посредничеством.

Ранее работал на различных должностях в ING, VTB Capital и Merrill Lynch.

Щекатурова также избрали в качестве независимого члена (является независимым директором). Указан как физическое лицо-предприниматель. По данным открытых реестров, является бенефициаром ООО "Париде" и ООО "Глобус Истейт", специализирующихся на купле-продаже, аренде и эксплуатации недвижимости.

Безлепкин также является независимым директором. В 2018-2021 годах - был заместителем директора ООО "СТИММИ"; 2017 год - и.о. председателя правления ПАО "Харьковгоргаз"; 2014-2016 годы - директор департамента ЖКХ Запорожского городского совета.

Напомним:

Правительство на заседании 15 сентября одобрило кандидатуры победителей отбора на должности членов наблюдательного совета "Центрэнерго" - как независимых членов и как представителей государства.

Экономическая правда