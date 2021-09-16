Правительство согласовало кандидатуры 5 членов набсовета "Центрэнерго"

центрэнерго

Правительство на заседании 15 сентября одобрило кандидатуры победителей отбора на должности членов наблюдательного совета "Центрэнерго" - как независимых членов и как представителей государства.

Об этом говорится в распоряжении № 1086-р от 15 сентября.

Согласно документу, Кабмин согласовал кандидатуры Валерия Безлепкина, Александра Мужеля и Валерия Щекатурова как независимых членов.

Кандидатуры Дениса Кудина и Андрея Готы - как представителей государства.

Как отмечает liga.net, согласно письму Фонда госимущества с предложениями кандидатур, Гота - руководитель кабинета руководителя Офиса президента, Безлепкин - временно не работающий, ранее, в частности, возглавлял ПАО "Харьковгаз", также был директором департамента ЖКХ Запорожского горсовета.

В то же время Валерий Щекатуров является ФОПом, местом работы Мужеля указана компания Renedes Advisory Services LTD, опыт работы - президент и основатель IT-компании.

Кудин - заместитель председателя Фонда госимущества.

Напомним:

В марте 2021 года решением наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" председателем совета избран заместитель главы Фонда госимущества Денис Кудин.

Экономическая правда