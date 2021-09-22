Apple планирует добавить в iPhone функции для выявления депрессии – СМИ

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Компания Apple проводит исследования с целью добавить в iPhone функцию, которая позволит выявлять депрсию и проблемы с психическим здоровьем.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Об этом свидетельствуют и документы, с которыми ознакомилась газета.

"Предварительные исследования показывают, что люди с определенными психическими расстройствами используют свои цифровые устройства иначе, чем другие", - пишет WSJ.

По данным собеседников издания, если раньше компания в сфере здравоохранения сосредоточивалась на функциях смарт-часов, то для исследования психического здоровья планирует использовать более конфиденциальные данные iPhone.

Так, в документах, с которыми ознакомилось издание, говорится, что в компании надеются создать на их основе уникальные функции для своих новых устройств.

Отмечается также, что Apple уже объявила о сотрудничестве с фармацевтической компанией Biogen, которая работает над препаратами для лечения легких когнитивных нарушений, а также с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе.

В документах говорится, что в рамках сотрудничества исследователи из университета будут отслеживать данные с видеокамер, клавиатуры и аудиодатчиков iPhone.

Также планируют использовать данные о выражении пользователей, темпе и частоты их прогулок, режиме сна, частоте сердечных сокращений и дыхания. Для анализа могут измеряться в том числе скорость набора текста и частота ошибок.

Как отмечает газета, в Apple также есть партнерство в отрасли исследований мозга с Университетом Дьюка, о котором сама компания не сообщала.

Цель сотрудничества - создать алгоритм, который помогает выявить детский аутизм, говорят источники.

"Если какие-либо из этих исследований обнаружат, что полученные данные коррелируют с соответствующими состояниями психического здоровья, есть надежда превратить их в приложение или функцию, которая могла бы предупредить людей о заболевании", - резюмирует газета.

По данным источников издания, исследования находятся на начальной стадии и могут никогда не привести к созданию новых функций в устройствах.

Напомним:

Apple на конференции 14 сентября представила линейку новых iPhone, в которые вошли iPhone 13 и 13 mini, а также две Pro модели.

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Экономическая правда