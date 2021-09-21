Налоговая амнистия: Гетманцев ответил на главные "вопросы без ответов"

фото: гнс

Председатель налогового комитета Данил Гетманцев ответил на наиболее критические "вопросы без ответов", которые ЭП ранее ставила ко процессу налоговой амнистии, стартовавшей 1 сентября.

Об этом шла речь в эфире "Мокрик по живому" на hromadske.

Финмониторинг: как доказать банку, что средства имели легальное происхождение, если они все время находились в "тени"?

"Это нонсенс. Вы понимаете, что если бы человек мог бы доказать происхождение этих средств, то ему не нужна была бы эта амнистия. Алогично требовать от человека вообще какие-то документы на эти деньги, и для банков, кстати, это сложно понять", - заявил Гетманцев.

Он отметил, что с банками сейчас проводят тренинги по этому поводу. Фактически банк делает вывод о происхождении этих средств по заявлению клиента. В нем декларант отмечает, что активы не получены от терроризма, преступной деятельности.

Но, например, продолжил глава комитета, если лицо декларирует миллиард долларов и утверждает, что это зарплата за 10 лет, у банка возникнут дополнительные вопросы, потому что это несопоставимые суммы.

"Я не хочу говорить, что открытие счета в налоговой амнистии выводится из-под финансового мониторинга. Потому что еще чего хорошего нас в черный список FATF отнесут", – подытожил он.

Если лицо, которое всю жизнь получало зарплату в конверте, решит воспользоваться амнистией, то накажут ли за выплату таких зарплат ее работодателя?

"Никто не требует от человека указывать, от кого она получила эти средства. Требуется указать только "от бизнеса", "от заработной платы" "иного дохода" какого-либо. Код ЕГРПОУ не требуется указывать", – пояснил Гетманцев.

Подача декларации не освобождает налогоплательщика от проверок налоговой за те периоды, которые налоговая амнистия не касается. Как доказать государству, что активы, которые амнистируемых, касающиеся какого-то конкретного года?

По словам Гетманцева, ничего доказывать не нужно. Он напомнил, что цель налоговой амнистии в том, чтобы получить от государства документ о легальности происхождения своих средств. По этим средствам лицо освобождается от любой ответственности за нарушение законодательства.

"Если у меня есть деньги, которые являются "черными", и они не охватываются этой суммой в 400 тыс грн, и я их буду в будущем использовать, то могут быть вопросы о происхождении этих средств. Налоговая амнистия - это о том, чтобы к использованию этой суммы не было никаких вопросов в будущем", – резюмировал он.

Для активов в Украине налогоплательщик не обязан приложить документы, подтверждающие их стоимость. Где гарантии, что оценки налоговиков совпадут с оценками декларанта?

Гетманцев пояснил, что налоговая не может делать переоценку.

"Вы задекларируете квартиру на 10 тыс грн - получите документ на 10 тысяч. Если задекларируете на 1 млрд грн - мы также не можем переоценку сделать. Переоценка не предусмотрена для Налоговой в этом случае", - отметил он.

Гетманцев признал риск того, что человек может задекларировать значительно превышающую реальную стоимость имущества, чтобы вывести из-под стандартного налогообложения большую сумму денег.

"Но в этом случае мы ничего не можем поделать. Если актив за рубежом, то там надо документ, подтверждающий его стоимость, хоть в какой-то способ, а если мы говорим об Украине, то никакого подтверждения оценки мы не требуем", – пояснил он.

Больше о "налоговой амнистии" читайте в статье Ярослава Винокурова: Налоговая амнистия стартовала с 1 сентября: кого это касается, какие есть риски для декларантов и вопросы без ответов

Напоминаем:

С 1 сентября стартовала налоговая амнистия - добровольное декларирование доходов продлится год, размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свои доходы, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится. Ее предполагается провести в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 года были государственными топ-чиновниками или народными депутатами.

Экономическая правда