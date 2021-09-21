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УЗ почти починила пропасть на пути из Черновцов, возобновляют рейс

Вторник, 21 сентября 2021, 17:38
 
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Укрзализныця завершает работы по восстановлению железнодорожных путей на участке Новоселица - Мамалыга, где произошел карстовый провал в земельном полотне, уже 21 сентября восстановят рейс из Черновцов в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Для восстановления разрушенной части полотна было всего отсыпано 200 куб. м щебня и 225 куб. м бутового камня. Сейчас продолжаются работы по балластировке путей.

"Пассажиров рейса №118 Черновцы - Чернигов приглашаем вечером на посадку по графику", - сообщают в компании.

В то же время отмечается, что сначала поезда будут курсировать на данном участке с ограниченной скоростью до 25 км / ч. Также будет установлен круглосуточный надзор за техническим состоянием восстановленной части земельного полотна.

Напоминаем:

В районе карстовых пещер на перегоне Новоселица - Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне, Укрзализныця пустила поезд из Черновцов на Киев через Тернополь с задержкой около двух часов.

Экономическая правда

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Укрзализныця транспорт

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