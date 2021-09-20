На рейсі з Чернівців провалився ґрунт, Укрзалізниця змінила маршрут потягу

фото: українська правда

У районі карстових печер на перегоні Новоселиця — Мамалига через підмив ґрунту стався провал у земляному полотні, Укрзалізниця пустила потяг з Чернівців на Київ через Тернопіль із затримкою близько двох годин.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Відновлювальні роботи ведуться та займуть щонайменше 10 годин, кажуть в УЗ. Внаслідок провалу утворилася яма глибиною 6 метрів.

фото: уз

Відтак потяг №118 Чернівці — Київ відправленням з Чернівців о 19:46 пустили через Заліщики та Тернопіль. З маршруту виключили зупинки на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський, Дунаївці, Гречани.

За пасажирами з цих станцій виїхали 3 вагони, що доставлять їх до Хмельницького. Звідти з затримкою близько 1 години прибуде об'їзним маршрутом потяг №118.

Також УЗ доставлятиме пасажирів потяга № 117/118 Чернігів — Київ — Чернівці від ст. Мамалига (62 км до кінцевої станції) автотранспортом Львівської залізниці.

Орієнтовний час затримки прибуття до Києва через об'їзний маршрут та причеплення додаткових вагонів з напрямку Кам'янець-Подільського по ст. Хмельницький становитиме близько 2 годин.

Економічна правда