Нардепы раскритиковали проект бюджета-2022

фото: пресс-служба рады

Народные депутаты раскритиковали проект бюджета-2022, заявив в частности, что это "бюджет новых долгов" и "бюджет лжи".

Об этом они заявили во время выступлений в Раде.

Председатель бюджетного комитета Юрий Аристов заявил, что Кабмин вовремя подал законопроект о бюджете.

По его словам, регламент ВР не предусматривает голосования по итогам представления госбюджета в Раде.

"Сегодня фактически начинается подготовка этого законопроекта к 1 чтению", - резюмировал он.

Он добавил, что нардепы и комитеты имеют возможность не позднее 1 октября подать в комитет свои предложения по законопроекту.

По его словам, представленные предложения должны быть сбалансированными. Он также призвал комитеты, нардепов и правительство к конструктивной работе для "своевременного принятия качественного бюджета на следующий год".

Представитель фракции "Слуга народа", председатель налогового комитета Даниил Гетманцев заявил, что "этот проект бюджета намного лучше, чем прошлогодний".

"Правительство поработало намного лучше. Хочу отметить соответствие Бюджетной деклрации - это значит прогнозируемость бюджета, прозрачность и плановость бюджетной политики", - сказал Гетманцев.

"Бюджет не без недостатков, и мы к 1 чтению должны его обсуждать. На мой взгляд, несправедливо уменьшение поступлений от акциза на табак, у нас самый большой за всю историю рынок теневого табака и мы должны с этим бороться.

Есть над чем работать, но проект бюджета является гораздо лучшим и, безусловно, мы его поддерживаем", - добавил он.

В то же время Ольга Стефанишина (фракция "Голос") раскритиковала недостаточное финансирование медицинской системы.

"Сегодня Минфин гордится тем, что добавил каких-то 30 млрд грн на медгарантии, но, простите, ЗУ четко говорит - на программу медгарантий государство должно выделять 5% ВВП. Сейчас только 2,9%", - подчеркнула она.

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко также раскритиковал бюджет-2022, заявив в частности, что "слуги" обещали, что доходы от игорного бизнеса будут 7 млрд грн, а сейчас заложили в доходы от игорного бизнеса 700 млн.

"Это и есть ложь, потому что деньги идут в карманы слуг народа в виде конвертов", - сказал он.

Представитель "За будущее" Тарас Батенко в частности заявил, что партия приветствует желание увеличить зарплаты врачам, но заявил, что увеличение минимальной зарплаты на 200 грн - "это просто смешно".

"Очевидно, что у нас будет дыра с субсидиями на следующий год", - добавил он.

Также нардеп добавил, что в партии не понимают увеличение расходов на СНБО, по его словам, нельзя подменять законы санкциями.

Также он раскритиковал сокращение расходов на культуру.

Представитель "ОПЗЖ" Александр Колтунович заявил, что бюджет-2022 - "плевок в лицо людям с минимальными фиксированными доходами", "финансовый плинтус" и "бюджет новых долгов" и раскритиковал запланированное повышение минималки лишь на 200 грн.

Павел Бакунец (группа "Доверие") в частности, заявил. что к проекту бюджета есть много вопросов, в частности, об отсутствии средств на субвенцию на компенсации потерь за газ. Также он призвал увеличить средства на образовательную субвенцию.

Иван Крулько ( "Батькивщина") заявил, что заложенный размер прожиточного минимума отличается от фактического прожиточного минимума.

Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко также заявила о недостаточном количестве средств, заложенных на субсидии.

Напомним:

Министр финансов Сергей Марченко представил в Раде законопроект №6000 о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Экономическая правда