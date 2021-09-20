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Строительство аэродрома в Днепре: новым подрядчиком стал "фаворит" "Укравтодора"

Понедельник, 20 сентября 2021, 17:10
 
фото: пресс-служба аэропорта

Победителем нового тендера на строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепр" стала турецкая компания "Онур Конструкцион Интернешнл" с предложением в 5,64 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.

Тендер объявили 26 июля, ожидаемая стоимость составляла 5,71 млрд грн.

Кроме "Онур Конструкцион Интернешнл", в тендере приняла участие компания "Ростдорстрой", которая предложила 5,65 млрд грн.

По условиям тендера, подрядчик должен построить 3,2 км взлетно-посадочной полосы, рулежные дорожки, перрон и необходимую взлетно-посадочную инфраструктуру.

Срок - до 21 декабря 2024 года.

Как пишет издание "Наші гроші", "Онур Конструкцион Интернешнл" занимает второе место в рейтинге крупнейших подрядчиков "Укравтодора" по ремонту дорог (доля - 14%).

Напомним:

Ранее госпредприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" разорвало соглашение с компанией "Альтис-Констракшн" на строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепр" за 3,95 млрд грн и объявило новый тендер на эти работы с ожидаемой стоимостью 5,71 млрд грн.

В начале года победителем аукциона по выбору генподрядчика строительства нового аэродромного комплекса в международном аэропорту "Днепропетровск" стала компания "Альтис-Констракшн" тестя экс-главы ГФС Романа Насирова.

ООО "Альтис-Констракшн", конечным бенефициаром которой, по данным портала YouControl, является тесть Насирова Александр Глимбовский, предложило на аукционе 3,95 млрд грн при ожидаемой стоимости в 5,7 млрд грн.

Экономическая правда

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Днипро аэропорт аукцион строительство

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