Строительство нового аэродрома в Днепре: разорвали соглашение с подрядчиком и объявили новый тендер

фото: пресс-служба аэропорта

Госпредприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" разорвало соглашение с компанией "Альтис-Констракшн" на строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепр" за 3,95 млрд грн и объявило новый тендер на эти работы с ожидаемой стоимостью 5,71 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на площадке IZI.TRADE, который официально присоединен к системе Prozorro.

Тендер объявили 26 июля, ожидаемая стоимость - 5,71 млрд грн.

Статус тендера - активный (предоставление предложений), аукцион запланирован на 4 октября.

Как пишут "Наші гроші" со ссылкой на источники, новый аукцион завершится победой "Автомагистрали-Юг" или "Онур" "с ценой, которая не слишком будет отличаться от ожидаемой стоимости".

"Или же в случае значительного снижения цены потом будут заключены дополнительные контракты по переговорной процедуре на сумму до 50% от первоначального подряда из-за "необходимостм в закупке дополнительных аналогичных работ или услуг у того же участника", как часто бывает с этой компанией", - пишет издание.

"Наші гроші" пишут, что в начале года победителем аукциона на строительство стала "Альтис-Констракшн", победитель снизил свою цену на 31% до 3,95 млрд грн.

"Основными конкурентами были фавориты Укравтодора, которые так же очень сильно снижали свои предложения, однако не могли его догнать, потому что "Альтис" на старте сделал самое дешевое предложение и в дальнейшем удерживал право делать последнюю ставку, уже видя, какие предложения сделали конкуренты.

Поэтому "Альтком" проиграл "Альтис" 10 тыс грн, а "Автомагистраль-Юг" - 20 тыс грн", - добавляет издание.

Как отмечают журналисты, формально причиной разрыва контракта с "Альтис" заказчик назвал "неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных договором". Также объявлено, что средства подрядчику по этой сделке не платились вообще.

Напомним:

В начале года победителем аукциона по выбору генподрядчика строительства нового аэродромного комплекса в международном аэропорту "Днепропетровск" стала компания "Альтис-Констракшн" тестя экс-главы ГФС Романа Насирова.

ООО "Альтис-Констракшн", конечным бенефициаром которой, по данным портала YouControl, является тесть Насирова Александр Глимбовский, предложило на аукционе 3,95 млрд грн при ожидаемой стоимости в 5,7 млрд грн.

Экономическая правда