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Инвестора Rocket подозревают в крупной мошеннической схеме – медиа

Четверг, 2 сентября 2021, 18:55
 
dev.ua

Инвестора украинского сервиса доставки Rocket Тимура Рохлина подозревают в причастности к международному мошенничеству на десятки миллионов евро.

Об этом говорится в расследовании издания dev.ua.

Правоохранительные органы Германии расследуют одну из крупнейших в Европе афер с использованием псевдо-инвестиционных площадок. Ущерб оценивается в десятки миллионов евро. 

Среди лиц, которых прокуратура немецкого города Бамберг подозревает в причастности к этой афере – граждане Украины (Андрей Курочкин, Юрий Копачевский, Игорь Козленко) и Израиля (Михаэль Чеботарь, Максим Барановский Рафаэль, Тимур Рохлин).

Как сообщает издание, досудебное расследование было начато с подачи прокуратуры немецкого города Бамберг в рамках сотрудничества украинских правоохранителей с Евроюстом и Европолом.

По данным украинского следствия, на подконтрольную Рохлину британскую компанию было перечислено 10,8 млн евро – "доход от мошеннической деятельности". Часть активов, связанных по версии следствия с Рохлиным,  были арестованы в конце 2020 года. С некоторых адвокатам уже удалось недавно снять арест. Они уверены: все средства их клиента получены легальным путем.

В компании Rocket заявили, что не могут комментировать события, которые касаются третьих лиц, в том числе инвесторов. 

Там добавили, что не получали никаких запросов от правоохранительных органов Украины или других стран, но готовы к сотрудничеству.

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мошенничество Германия

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