Правительство изменило механизм расчета средней зарплаты

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Кабинет министров изменил механизм исчисления средней зарплаты заработной платы, который будет учитывать премии и другие поощрительные выплаты за месяц.

Соответствующее постановление принято на заседании 1 сентября, сообщает Минэкономики.

Согласно принятому решению, при исчислении средней зарплаты будут учитываться премии и другие поощрительные выплаты по итогам работы за определенный период в заработок периода, который соответствует количеству месяцев, за которые они начислены, начиная с месяца их начисления.

В правительстве добавили, что совершенствование механизма исчисления средней заработной платы будет способствовать упрощению осуществления расчетов для субъектов хозяйствования.

"Действующий механизм исчисления средней зарплаты является достаточно сложным в администрировании, особенно для предприятий, где работает много сотрудников.

Принятое решение позволит его упростить, а также будет способствовать уменьшению количества спорных ситуаций, возникающих при применении действующего порядка , - заявила заместитель мнистра экономики Светлана Глущенко.

Решение правительства также предусматривает обязательства работодателей осуществить перерасчет среднего заработка работникам по новым правилам в случае, если ими не было обеспечено перерасчет соответствующих сумм средней зарплаты с учетом премий и выплат по итогам работы за определенный период согласно правилам, действовавшим с 12 декабря 2020 года.

Напомним:

В июле 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с июлем 2020 года) выросла на 10,2%, с июня выросла на 0,1%.

Экономическая правда