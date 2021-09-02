В работе Instagram произошел масштабный сбой

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Социальная сеть Instagram, принадлежащий Facebook, 2 сентября работает со сбоями – пользователи во всем мире сообщают о неисправности.

Соответствующие данные отображаются на сайте Downdetector.

Сообщение начали поступать 2 сентября около 8 утра, пик сбоев произошел в 15 часов по Киеву.

Больше всего сообщений касаются работы приложения, также возникают проблемы с подключением к серверу и входом в аккаунт.

Экономическая правда