В работе Instagram произошел масштабный сбой
Четверг, 2 сентября 2021, 16:10
Социальная сеть Instagram, принадлежащий Facebook, 2 сентября работает со сбоями – пользователи во всем мире сообщают о неисправности.
Соответствующие данные отображаются на сайте Downdetector.
Сообщение начали поступать 2 сентября около 8 утра, пик сбоев произошел в 15 часов по Киеву.
Больше всего сообщений касаются работы приложения, также возникают проблемы с подключением к серверу и входом в аккаунт.
Экономическая правда
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