Киев подписал с ЕБРР кредитное соглашение на 140 миллионов евро: куда пойдут средства

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КГГА, "Киевтеплоэнерго" и подписали кредитное соглашение на 140 млн евро, которые будут направлены на модернизацию теплоэнергетического комплекса столицы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, проект позволит внедрить современные технологии в обновление системы централизованного теплоснабжения Киева, которая входит в тройку крупнейших в Европе.

"Воплощение программы поможет повысить энергоэффективность и снизить потребление энергоресурсов - газа, электроэнергии и воды. Но главное - внедрение масштабных проектов модернизации позволит улучшить качество и надежность услуг для киевлян", - сказал Кличко.

В рамках проекта, в частности, предусмотрена установка на ТЭЦ-6 новых когенерационных установок, которые по объемам выбросов в атмосферу будут соответствовать европейским стандартам.

Будет осуществлена ​​реконструкция неэффективных котельных, что также позволит снизить выбросы парниковых газов. Проект полностью соответствует политике ЕС и заявленным климатическим целям Украины.

"На ТЭЦ-5 планируется установить конденсационный экономайзер, который будет использовать остаточную энергию дымовых газов для обеспечения отоплением столичных домов.

Также проект предусматривает установление новой системы мониторинга и диспетчеризации (SCADA). Это единственная система контроля и сбора данных, которая в режиме реального времени будет анализировать и контролировать работу всего энергокомплекса и отслеживать его производственные показатели", - говорится в сообщении.

Напомним:

Сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития выделит КП "Киевтеплоэнерго" 140 млн евро кредита на развитие тепловой инфраструктуры столицы.

Экономическая правда