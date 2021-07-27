"Киевтеплоэнерго" получит 140 миллионов евро кредита ЕБРР на развитие инфраструктуры

фото: пресс-служба банка

Европейский банк реконструкции и развития выделит КП "Киевтеплоэнерго" 140 млн евро кредита на развитие тепловой инфраструктуры столицы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что соответствующий проект совет директоров банка одобрил на прошлой неделе.

В ЕБРР отметили, что кредит будет разделен на 2 равных транша и направлен на обеспечение устойчивой и эффективной работы существующих теплоэлектроцентралей и котельных в Киеве.

В банке считают, что кредит поможет повысить надежность транспортировки тепла, решить другие критические задачи по реабилитации и модернизации системы централизованного теплоснабжения города, а также повысить качество услуг отопления и горячего водоснабжения.

В ЕБРР добавили, что проект является частью Green City Framework-2 (GrCF2, "Концепция зеленых городов"), нацеленной на решение экологических проблем в отдельных крупных городах.

Киевсовет одобрил привлечение этого кредита на срок до 13 лет в апреле этого года, уполномочив мэра города Виталия Кличко подписать договор гарантии с ЕБРР.

О своем намерении привлечь кредит ЕБРР с трехлетним льготным периодом "Киевтеплоэнерго" сообщил в 2019 году.