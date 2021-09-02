Правительство увеличило численность правления "Укрзализныци" до 7 человек

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Кабинет министров увеличил численность правления "Укрзализныци" с 6 до 7 человек.

Об этом говорится в постановлении правительства №912 от 1 сентября 2021 года, опубликованном на Правительственном портале.

"Внести изменение в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 7 октября 2015 № 815 "О некоторых вопросах правления акционерного общества "Украинская железная дорога" (Официальный вестник Украины, 2015, № 82, ст. 2719; 2019, № 49, ст. 1661; 2020, № 49, ст. 1536), заменив слово "шесть" словом "семь", - говорится в документе.

Согласно информации на сайте УЗ, сейчас в состав правления компании входят 6 человек.

Также правительство временно возложило исполнение обязанностей члена правления АО "Украинская железная дорога" на Ореста Логунова.

Напомним:

Филиал "Центр сервисного обеспечения" АО "Укрзализныця" заключила 2 договора с рекрутинговым агентством "Экзекьютив Серч Юкрейн" о подборе персонала на общую сумму 3,89 млн грн.

Согласно договорам, до конца этого года агентство за 1,98 млн грн подберет кандидатов на должности главі правления Укрзализныци, заместителей и членов правления.

А за 1,91 млн грн агентство отберет четырех независимых членов наблюдательного совета компании.

Экономическая правда