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Филиал "Центр сервисного обеспечения" АО "Укрзализныця" заключила 2 договора с рекрутинговым агентством "Экзекьютив Серч Юкрейн" о подборе персонала на общую сумму 3,89 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договорам, до конца этого года агентство за 1,98 млн грн подберет кандидатов на должности главі правления Укрзализныци, заместителей и членов правления.

А за 1,91 млн грн агентство отберет четырех независимых членов наблюдательного совета компании.

При этом, один из заводов "Укрзализныци" - АО "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод" - предложил подобрать главу, его заместителей и членов правления на 15% дешевле (за 1,72 млн грн), но предложение отклонили.

Отказ аргументировали тем, что завод не подтвердил наличие в штате квалифицированного персонала в необходимом количестве.

"На этом тендере УЗ требовала иметь троих сотрудников, один из которых должен был иметь опыт работы в сфере поиска и подбора кандидатов на должности руководящего персонала (членов правления / совета директоров / наблюдательного совета) не менее десяти лет, а другие двое - не менее пяти лет. Зато завод указал в справке главного конструктора со стажем 26 лет, экономиста службы главного бухгалтера со стажем 18 лет и начальника отдела сбыта со стажем 16 лет", - объzcyz.n журналисты.

На том же основании с обеих тендеров отклонили ООО "Маунт Поинт".

"Потом победителем выбрали следующую по цене "Экзекьютив Серч Юкрейн". Сумма договоров с этой фирмой на 41% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 6,64 млн грн. Созданная в 2015 году киевская "Экзекьютив Серч Юкрейн" принадлежит фирме "Executive Search Baltics" (Латвия), конечными бенефициарами которой являются директор Лиегис Виестурс и Айга Авотина. Украинская и латвийская фирмы входят в рекрутинговую сеть "Amrop", - добавляют "Наші гроші".

Всего с 2019 года "Экзекьютив Серч Юкрейн" получила подрядов на 6,25 млн грн.

Напоминаем:

Кабмин назначил и.о. главы правления "Укрзализныци" Александра Камишына, который 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова.

Исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик подал в наблюдательный совет заявление об увольнении от этих обязанностей - заявление удовлетворили.