Dragon Capital закрыла сделку по покупке производителя "Трускавецкой"

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Группа компаний Dragon Capital завершила сделку по приобретению 100% акций группы компаний "Аква-Эко", которая осуществляет добычу, производство и реализацию минеральных природных вод под ТМ "Трускавецкая", у международной группы компаний IDS Borjomi International.

Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital.

Сумма сделки не разглашается.

"Глобальный тренд изменения настроений потребителей в сторону здорового образа жизни в тандеме с многократно меньшим потреблением минеральной воды на душу населения в Украине по сравнению с другими странами Восточной Европы дает основания утверждать о большом потенциале развития сектора минеральных вод Украины", - заявил гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала.

"Известная с 1827 года "Трускавецкая" является одной из самых узнаваемых и популярных минеральных вод Украины благодаря своему минеральному составу и уникальным вкусовым характеристикам", - добавил он.

"Приобретение производителя минеральных вод является лишь первым шагом нашей инвестиционной стратегии.

В ближайшее время будет утверждена масштабная программа по расширению и модернизации производственных мощностей предприятия, а также будет выстроена мощная дистрибьюторская функция, имеющая существенно укрепить позиции "Трускавецкой" на рынке минеральных вод Украины", - сказал управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital Евгений Баранов.

ПИИ ООО "Аква-Эко" (Трускавецкий завод минеральных вод) - предприятие, которое занимается разливом минеральных столовых вод ТМ "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная" и "Трускавецкая Заповедная". Производственные мощности расположены в Трускавце.

Dragon Capital является владельцем "Украинской правды".

Напомним:

Антимонопольный комитет 12 августа предоставил разрешение компании Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр) на опосредованное приобретение контроля ряда компаний по добыче и реализации минеральных природных вод под ТМ "Трускавецкая".

Экономическая правда