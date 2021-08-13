Все разделы
Укр / Рус

АМКУ разрешил Dragon Capital купить торговую марку минеральных вод "Трускавецкая"

Пятница, 13 августа 2021, 13:10
 
фото: ids-borjomi

Антимонопольный комитет 12 августа предоставил разрешение компании Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр) на опосредованное приобретение контроля ряда компаний по добыче и реализации минеральных природных вод под ТМ "Трускавецкая".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что продавцом в рамках запланированной концентрации является IDS - украинская группа компаний, часть международной группы, один из крупнейших игроков на рынке минеральных и питьевых вод.

В АМКУ добавляют, что Dragon Capital Investments Limited не имеет в своем портфеле аналогичного бизнеса.

"Следовательно, участники концентрации осуществляют деятельность на разных (несмежных) товарных рынках.

В Комитете учли, что заявленная концентрация способна улучшить конкурентное положение на рынках минеральных вод. Поскольку доля IDS уменьшится, а на рынок выйдет новый участник. Учитывая это. АМКУ принял решение, что заявленная концентрация не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках. Поэтому было предоставлено соответствующее разрешение", - пояснили в Комитете свою позицию.

В то же время в портфеле продавца остается бизнес по добыче и реализации минеральных природных и питьевых вод под ТМ "Моршинская", "Миргородская", "BORJOMI", "AQUA LIFE" и "HEMP WATER".

Dragon Capital является владельцем "Украинской правды"

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ТЭК Dragon Сapital

powered by lun.ua
Материалы по теме
АМКУ оштрафовал "Прозорро.Продажи" на 54 тысячи: госкомпания обжалует штраф в суде 12 августа 2021, 17:30
АМКУ оштрафовал на 45 миллионов 3 компании за сговор на торгах по ремонту дорог 12 августа 2021, 16:00
Застройщиков дач для переноса Русановских садов оштрафовали на 1,7 миллиона 12 августа 2021, 15:18
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!