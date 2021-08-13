АМКУ разрешил Dragon Capital купить торговую марку минеральных вод "Трускавецкая"

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Антимонопольный комитет 12 августа предоставил разрешение компании Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр) на опосредованное приобретение контроля ряда компаний по добыче и реализации минеральных природных вод под ТМ "Трускавецкая".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что продавцом в рамках запланированной концентрации является IDS - украинская группа компаний, часть международной группы, один из крупнейших игроков на рынке минеральных и питьевых вод.

В АМКУ добавляют, что Dragon Capital Investments Limited не имеет в своем портфеле аналогичного бизнеса.

"Следовательно, участники концентрации осуществляют деятельность на разных (несмежных) товарных рынках.

В Комитете учли, что заявленная концентрация способна улучшить конкурентное положение на рынках минеральных вод. Поскольку доля IDS уменьшится, а на рынок выйдет новый участник. Учитывая это. АМКУ принял решение, что заявленная концентрация не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках. Поэтому было предоставлено соответствующее разрешение", - пояснили в Комитете свою позицию.

В то же время в портфеле продавца остается бизнес по добыче и реализации минеральных природных и питьевых вод под ТМ "Моршинская", "Миргородская", "BORJOMI", "AQUA LIFE" и "HEMP WATER".

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Экономическая правда