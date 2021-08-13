АМКУ разрешил Dragon Capital купить торговую марку минеральных вод "Трускавецкая"
Антимонопольный комитет 12 августа предоставил разрешение компании Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр) на опосредованное приобретение контроля ряда компаний по добыче и реализации минеральных природных вод под ТМ "Трускавецкая".
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что продавцом в рамках запланированной концентрации является IDS - украинская группа компаний, часть международной группы, один из крупнейших игроков на рынке минеральных и питьевых вод.
В АМКУ добавляют, что Dragon Capital Investments Limited не имеет в своем портфеле аналогичного бизнеса.
"Следовательно, участники концентрации осуществляют деятельность на разных (несмежных) товарных рынках.
В Комитете учли, что заявленная концентрация способна улучшить конкурентное положение на рынках минеральных вод. Поскольку доля IDS уменьшится, а на рынок выйдет новый участник. Учитывая это. АМКУ принял решение, что заявленная концентрация не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках. Поэтому было предоставлено соответствующее разрешение", - пояснили в Комитете свою позицию.
В то же время в портфеле продавца остается бизнес по добыче и реализации минеральных природных и питьевых вод под ТМ "Моршинская", "Миргородская", "BORJOMI", "AQUA LIFE" и "HEMP WATER".
Dragon Capital является владельцем "Украинской правды"
Экономическая правда
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