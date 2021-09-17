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Минобороны сможет профинансировать все выплаты военным в октябре – замминистра

Пятница, 17 сентября 2021, 19:10
 
минобороны

В Минобороны заявили, что решение относительно средств на выплату денежного довольствия военнослужащим ВСУ может быть принято в ближайшее время, профинансировать все виды выплат Минобороны сможет в октябре.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Минобороны некоторое время назад заявляло о том, что средства, необходимые для проведения в полном объеме одноразовых обязательных видов выплат, выплаты дополнительного вознаграждения, введенной 29 июля 2020 года Постановлением Кабинета Министров Украины № 741, других дополнительных выплат военнослужащим ВСУ, предусмотренных законодательством, не были учтены при принятии государственного бюджета на 2021-й год", - объяснила Маляр.

По ее словам, "настойчивая позиция Министерства обороны и конструктивный подход народных депутатов" позволили найти решение этого вопроса.

В Минобороны объяснили, что в Раду как неотложный уже подали законопроект о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов".

Он предусматривает расходы в том числе и на покрытие дефицита в средствах на выплату денежного довольствия военнослужащим ВСУ.

Голосование состоится в ближайшее время, добавили в Минобороны.

"Следовательно уже в октябре Минобороны получит возможность как можно быстрее профинансировать все предусмотренные законодательством виды выплат военнослужащим в полном объеме", - резюмировали в ведомстве.

Напомним:

К Уполномоченному ВРУ по правам человека поступают обращения военнослужащих ВСУ по задолженности выплат денежного обеспечения и других видов денежной помощи - сейчас задолженность Минобороны из обязательных выплат военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн гривен.

Экономическая правда

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Минобороны деньги

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