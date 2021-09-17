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Минобороны задолжало военным выплат на 1,5 миллиарда – омбудсмен

Пятница, 17 сентября 2021, 18:35
 
фото: минобороны

К Уполномоченному ВРУ по правам человека поступают обращения военнослужащих ВСУ по задолженности выплат денежного обеспечения и других видов денежной помощи - сейчас задолженность Минобороны из обязательных выплат военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена в Facebook.

"На текущий момент задолженность Министерства обороны из обязательных выплат военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн гривен.

В частности, 1 млрд 271 млн гривен - это задолженность по выплате денежной помощи на оздоровление", - говорится в сообщении.

Также прекращено финансирование "боевых выплат" военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения операции Объединенных сил.

Отмечается, что омбудсмен направила запрос в адрес первого вице-премьера - министра экономики Алексея Любченко, который является председателем Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате.

Запрос касается необходимости рассмотрения с привлечением ответственных лиц МОУ на заседании указанной рабочей группы ситуации вокруг задолженности - с изучением результатов деятельности Минобороны и путей решения проблемы.

Отмечается, что ситуация с соблюдением прав военнослужащих ВСУ и членов их семей находится на личном контроле уполномоченного.

Экономическая правда

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Минобороны деньги долг

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