Комитет рекомендовал законопроект об "олигархах" ко второму чтению: что изменилось
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании 17 сентября рассмотрел законопроект "об олигархах" №5599 и рекомендовал Верховной Раде его принять в целом.
Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.
Депутаты всего подали 1271 поправок ко второму чтению документа, комитет учел 13 из них. Документ поддержали 10 членов комитета.
Что изменилось
По словам Железняка, ко второму чтению произошли следующие изменения:
- Толкуется определение "представителя олигарха" как лица, что проводит встречи (беседы) с публичными служащими от имени и/или в интересах "олигарха";
- Одним из признаков участия в политической жизни станет выплата денежных средств, осуществления работ, предоставление товаров или услуг в пользу участников политической агитации, митингов или демонстраций с политическими требованиями или членов их семей;
- Определять олигархов, как и раньше, будет Совет нацбезопасности и обороны. Однако СНБО обяжут вызвать потенциальных "олигархов" на заседание и аргументировать, почему они относят человека к "олигархам", и рассматривать возражения.
- В реестре "олигархов" теперь будет также информация о юридических лицах, бенефициаром которых является "олигарх", и о лицах и партии, на политическую деятельность которых он давал средства;
- "Олигархам" запретят финансировать политическую агитацию, митинги или демонстрации с политическими требованиями;
- К способам контакта добавили телефонный разговор;
- Обязанность декларировать контакты распространено на руководителей госпредприятий, голову АРМА, госслужащих категории "Б", патронатных служащих Офиса президента и Верховной Рады;
- За непредставление или несвоевременное представление декларации о контакте смогут уволить также голову и госуполномоченных АМКУ, председателя и его заместителей Фонда государственного имущества Украины, Генпрокурора и его заместителей.
О законопроекте
Законопроект №5599 инициирован президентом в июне 2021 года. Его цель - определить так называемых олигархов и ограничить их влияние. В то же время законопроект критикуют за, в частности, отсутствие независимого органа, который бы определял "олигархов" и возможные нарушения прав человека.
Согласно документу, чтобы считаться олигархом, необходимо участвовать в политической жизни, иметь значительное влияние на средства массовой информации, быть монополистом на общегосударственном товарном рынке и владеть активами более чем 1 млн прожиточных минимумов.
Если три из этих признаков будут присутствовать у одного человека, то он вносится в Реестр олигархов на основании решения СНБО.
В частности, будет запрещено осуществлять взносы в поддержку политических партий и участвовать в большой приватизации. Также лица с этого Реестра должны будут подавать декларацию о доходах.
Кроме того, госслужащих обяжут подавать "декларации о контактах", если они контактировали с олигархом или его представителем. Если лицо не подаст такую декларацию, его могут привлечь к политической или дисциплинарной ответственности.
Напоминаем:
Государственная уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предоставила замечания к "антиолигархическому" законопроекту, по ее словам документ может противоречить Конституции и нарушать права человека, а потому не может быть поддержанным.
Венецианская комиссия получила запрос от Верховной Рады о предоставлении заключения относительно так называемого законопроекта об олигархах.
Народные депутаты в первом чтении приняли президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительное экономическое или политическое влияние на общественную жизнь (олигархов)".
Экономическая правда
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