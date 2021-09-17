Комитет рекомендовал законопроект об "олигархах" ко второму чтению: что изменилось

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Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании 17 сентября рассмотрел законопроект "об олигархах" №5599 и рекомендовал Верховной Раде его принять в целом.

Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Депутаты всего подали 1271 поправок ко второму чтению документа, комитет учел 13 из них. Документ поддержали 10 членов комитета.

Что изменилось

По словам Железняка, ко второму чтению произошли следующие изменения:

Толкуется определение " представителя олигарха " как лица, что проводит встречи (беседы) с публичными служащими от имени и/или в интересах "олигарха";

Одним из признаков участия в политической жизни станет выплата денежных средств, осуществления работ, предоставление товаров или услуг в пользу участников политической агитации, митингов или демонстраций с политическими требованиями или членов их семей;

Определять олигархов, как и раньше, будет Совет нацбезопасности и обороны. Однако СНБО обяжут вызвать потенциальных "олигархов" на заседание и аргументировать, почему они относят человека к "олигархам", и рассматривать возражения.

В реестре "олигархов" теперь будет также информация о юридических лицах, бенефициаром которых является "олигарх", и о лицах и партии, на политическую деятельность которых он давал средства;

"Олигархам" запретят финансировать политическую агитацию , митинги или демонстрации с политическими требованиями;

К способам контакта добавили телефонный разговор;

Обязанность декларировать контакты распространено на руководителей госпредприятий, голову АРМА, госслужащих категории "Б", патронатных служащих Офиса президента и Верховной Рады;

За непредставление или несвоевременное представление декларации о контакте смогут уволить также голову и госуполномоченных АМКУ, председателя и его заместителей Фонда государственного имущества Украины, Генпрокурора и его заместителей.

О законопроекте

Законопроект №5599 инициирован президентом в июне 2021 года. Его цель - определить так называемых олигархов и ограничить их влияние. В то же время законопроект критикуют за, в частности, отсутствие независимого органа, который бы определял "олигархов" и возможные нарушения прав человека.

Согласно документу, чтобы считаться олигархом, необходимо участвовать в политической жизни, иметь значительное влияние на средства массовой информации, быть монополистом на общегосударственном товарном рынке и владеть активами более чем 1 млн прожиточных минимумов.

Если три из этих признаков будут присутствовать у одного человека, то он вносится в Реестр олигархов на основании решения СНБО.

В частности, будет запрещено осуществлять взносы в поддержку политических партий и участвовать в большой приватизации. Также лица с этого Реестра должны будут подавать декларацию о доходах.

Кроме того, госслужащих обяжут подавать "декларации о контактах", если они контактировали с олигархом или его представителем. Если лицо не подаст такую декларацию, его могут привлечь к политической или дисциплинарной ответственности.

Напоминаем:

Государственная уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предоставила замечания к "антиолигархическому" законопроекту, по ее словам документ может противоречить Конституции и нарушать права человека, а потому не может быть поддержанным.

Венецианская комиссия получила запрос от Верховной Рады о предоставлении заключения относительно так называемого законопроекта об олигархах.

Народные депутаты в первом чтении приняли президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительное экономическое или политическое влияние на общественную жизнь (олигархов)".

Экономическая правда