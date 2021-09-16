Пенсионные соглашения с Германией и Израилем обойдутся Фонду в более 10 млрд грн – Минфин

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По расчетам Министерства финансов Украины, ратификация двусторонних соглашений Украины с Израилем и Германией о пенсионном обеспечении приведет к дополнительным расходам из Пенсионного фонда в размере 10,6 млрд грн в 2022 году.

Об этом говорится в анализе фискальных рисков, который разработало министерство.

Соответствующие двусторонние соглашения предусматривают взаимное осуществление странами выплат пенсионных платежей по достижению гражданами пенсионного возраста. Такие соглашения Украина заключила с 23 странами мира. В соответствии с ними Украина обязуется выплачивать всю или часть пенсии гражданам за стаж, полученный в одной из этого перечня стран.

По расчетам Минфина, ратификация соглашения о пенсионном обеспечении с Германией приведет к увеличению расходов Пенсионного фонда на 2 млрд грн в 2022 году. Ратификация соответствующего соглашения с Израилем - 8,6 млрд грн.

При этом, Пенсионный фонд Украины остается дефицитным, поэтому увеличение его расходов несет серьезные риски для бюджета, за счет которого они в будущем и покрываются.

"Да, бюджетом Пенсионного фонда Украины на 2021 год предусматривается покрытие дефицита средств Пенсионного фонда за счет средств государственного бюджета в сумме 21,7 млрд гривен. В 2022 году планируется, что Пенсионный фонд также потребует значительных бюджетных средств для покрытия дефицита", - констатируют в Минфине.

Подробнее о том, как работают эти соглашения, какого типа они бывают и как получить пенсию за зарубежный стаж ЭП писала в публикации: Как трудовым мигрантам получать пенсию в Украине и за рубежом

Напоминаем:

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что бюджет Пенсионного фонда в 2022 году году планируется на уровне 531 млрд грн, или +31 млрд грн плану в этом году. В эту сумму учтена также индексация пенсий с 1 марта, то есть дополнительные 28,2 млрд грн.

Больше о проект читайте в материале: Правительство утвердило бюджет-2022: кто получит больше, а кому придется затянуть пояса

Экономическая правда



