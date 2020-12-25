Киевсовет одобрил бюджет на 2021 год: главные показатели

Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2021: доходы запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн, расходы - около 57,8 млрд грн.

Об этом сообщает официальный портал Киева.

Решение об одобрении бюджета поддержали 74 депутата. Также Киевсовет одобрил Программу экономического и социального развития столицы на 2021-2023 годы.

"Больше всего средств город направит на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную защиту.

Основным направлением финансирования является сфера образования - на нее выделили 2,47 млрд грн. Это - 43% от всех расходов городского бюджета", - говорится в сообщении.

При этом, на транспорт и дорожное хозяйство запланировали 8,7 млрд грн (15% бюджета).

На здравоохранение - почти 6,2 млрд грн, социальную защиту - 5,1 млрд грн, ЖКХ - почти 3,8 млрд грн, культуру и искусство - около 1,6 млрд грн, физкультуру и спорт - почти 1,3 млрд грн, обслуживание местного долга - 415,5 млрд грн, строительство - 235,2 млн грн.

Уменьшение расходов на медицину по сравнению с предыдущими годами мэр Виталий Кличко объяснил тем, что с апреля этого года, согласно медицинской реформе, медучреждения столицы финансируются Национальной службой здоровья Украины.

"То есть сегодня больницы финансирует непосредственно государство. Из государственного бюджета финансируют, в частности, приобретение медикаментов, оплату питания, выплату зарплаты врачам.

Но город не остается в стороне и продолжает вкладывать средства в реконструкцию и капремонты медучреждений Киева, в обновление устаревшего оборудования и поддержку медиков - дополнительно к зарплате выплачивает ежемесячную материальную помощь", - добавили в Киевсовете.

Доходная часть бюджета будет сформирована за счет следующих поступлений: НДФЛ - 27,6 млрд грн, местные налоги - 13,8 млрд грн, трансферты - 7,5 млрд грн, акцизный налог - 2 млрд грн, средства от продажи земли - почти 850 млн грн, другие поступления - 8,2 млрд грн.

"Я поздравляю депутатов, мы одобрили бюджет - главный финансовый документ, по которому столица будет жить в 2021 году. Следующий год будет тоже годом испытаний. Ведь нам нужно будет и преодолевать кризис, вызванный пандемией, и воплощать запланированные нами изменения в Киеве. Поэтому это - тот минимум, который позволит многомиллионному городу удержать ситуацию.

И продолжить финансирование приоритетных для столицы направлений и воплощение запланированных проектов, которые меняют Киев. Пандемия пока не отступила. И нам еще предстоит преодолевать ее последствия. В том числе и экономические. Но мы продолжим в Киеве ремонт дорог, обновление инфраструктуры, реконструкцию детсадов и школ, больниц, восстановление киевских парков и скверов, туристических объектов столицы", - рассказал Кличко.

По его словам, также планируют повысить зарплату работникам бюджетной сферы города и коммунальщикам.

"Мы должны достроить Подольско-Воскресенский мост и две станции метро на Виноградарь. И конечно же, мы и в дальнейшем будем поддерживать наших медиков. Поэтому большую часть средств направим и на противодействие коронавирусу", - добавил мэр Киева.

Экономическая правда