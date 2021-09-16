В зерновой госкорпорации сменился руководитель

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Исполнение обязанностей главы правления АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" возложили на Василия Коваленко, который ранее уже возглавлял корпорацию.

Такое решение приняло Минэкономики 15 сентября, передает пресс-служба ГПЗКУ в Facebook.

В то же время приказом Минэкономики от 15 сентября предыдущий и.о. главы правления Андрей Власенко освобожден от исполнения обязанностей главы правления.

Отмечается, что Василий Коваленко возглавлял корпорацию в период с мая 2020 по ноябрь 2020 года.

"На должности и.о. главы правления инициировал процесс рассмотрения вопроса реструктуризации китайского кредита перед правительством Украины, выступал за активную поддержку и сотрудничество с отечественными сельхозпроизводителями.

С 2018 года по настоящее время Василий Коваленко - заместитель главы правления АО "ГПЗКУ", - добавили в компании.

Напоминаем:

Нацпполция установила, что должностные лица "ГПЗКУ" совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты.

13 августа, Нацполиция задержала Власенко при попытке бегства из Украины в аэропорту "Жуляны", когда он пытался вылететь из страны. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника.

Для Власенко была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста с обязанностью носить электронный браслет. Такое решение Печерский райсуд Киева принял 16 августа.

По данным официального следствия, Власенко был инициатором заключения договора с компанией "Транссервис 2008" стоимостью 71 млн грн из-за, якобы, неспособности филиалов "ГПЗКУ" предоставить аналогичные услуги самостоятельно. Информация о том, какие именно услуги предоставлялись "Транссервис 2008" отсутствует.

Сообщалось, что в публичном доступе нет информации об отстранении от должности и.о. главы правления "Государственной-продовольственной зерновой корпорации" Андрея Власенко после обвинения в хищении 71 миллиона и наложения домашнего ареста.

Экономическая правда