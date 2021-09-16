Все разделы
Укр / Рус

В зерновой госкорпорации сменился руководитель

Четверг, 16 сентября 2021, 13:15
 
фото: гпзку

Исполнение обязанностей главы правления АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" возложили на Василия Коваленко, который ранее уже возглавлял корпорацию.

Такое решение приняло Минэкономики 15 сентября, передает пресс-служба ГПЗКУ в Facebook.

В то же время приказом Минэкономики от 15 сентября предыдущий и.о. главы правления Андрей Власенко освобожден от исполнения обязанностей главы правления.

Отмечается, что Василий Коваленко возглавлял корпорацию в период с мая 2020 по ноябрь 2020 года.

"На должности и.о. главы правления инициировал процесс рассмотрения вопроса реструктуризации китайского кредита перед правительством Украины, выступал за активную поддержку и сотрудничество с отечественными сельхозпроизводителями.

С 2018 года по настоящее время Василий Коваленко - заместитель главы правления АО "ГПЗКУ", - добавили в компании.

Напоминаем: 

Нацпполция установила, что должностные лица "ГПЗКУ"  совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. 

13 августа, Нацполиция задержала Власенко при попытке бегства из Украины в аэропорту "Жуляны", когда он пытался вылететь из страны. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника. 

Для Власенко была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста с обязанностью носить электронный браслет. Такое решение Печерский райсуд Киева принял 16 августа. 

По данным официального следствия, Власенко был инициатором заключения договора с компанией "Транссервис 2008" стоимостью 71 млн грн из-за, якобы, неспособности филиалов "ГПЗКУ" предоставить аналогичные услуги самостоятельно. Информация о том, какие именно услуги предоставлялись "Транссервис 2008" отсутствует.

Сообщалось, что в публичном доступе нет информации об отстранении от должности и.о. главы правления "Государственной-продовольственной зерновой корпорации" Андрея Власенко после обвинения в хищении 71 миллиона и наложения домашнего ареста.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ГПЗКУ Минэкономики

powered by lun.ua
Материалы по теме
Махинации в зерновой госкорпорации: полиция предотвратила попытку вывоза зерна на 7 млн ​​долларов 7 сентября 2021, 14:10
КШЭ: обвиненный за хищение 71 миллиона глава "ГПЗКУ" продолжает выполнять свои обязанности 4 сентября 2021, 15:22
СНБО хочет знать настоящих собственников облэнерго и требует экспресс-внедрения в "Нефтегазе" принципов ОЭСР: итоги недели для ГП 4 сентября 2021, 12:11
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!