Курс гривни к доллару почти не изменился
Среда, 15 сентября 2021, 19:30
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 16 сентября на уровне 26,65 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,52 грн (на 15 сентября – 31,46 гривни).
Напоминаем:
15 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,64 - 26,66 гривни.
15 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,63 - 26,65 гривни.
Экономическая правда
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