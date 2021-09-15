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Курс гривни к доллару почти не изменился

Среда, 15 сентября 2021, 19:30

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 16 сентября на уровне 26,65 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,52 грн (на 15 сентября – 31,46 гривни).

Напоминаем:

15 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,64 - 26,66 гривни.

15 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,63 - 26,65 гривни.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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