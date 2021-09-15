Следующий запуск Firefly Alpha состоится в декабре

Макс Поляков фото: ЭП

Второй запуск ракеты Firefly Alpha состоится в декабре 2021 года.

Об этом Макс Поляков заявил во время онлайн-встречи с журналистами.

"Все компоненты ракеты уже есть, сейчас она интегрируется", - заявил владелец компании Firefly Aerospace.

По его словам, компонентов ракеты на складе уже есть на 5-20 ракет вперед.

Ожидания по запуску Макс Поляков прокомментировал так: "Надо отработать все ошибки и сделать все правильно".

По словам Полякова, в дальнейшем запуски будут происходить чаще - от 8 до 24 в год.

Напомним, 3 сентября в 4:59 утра по Киеву состоялось первое летное испытание Alpha. Полет носителя длился около трех минут. За это время ракета достигла сверхзвуковой скорости, при которой все системы работали исправно.

В то же время один из четырех двигателей первой ступени из-за сбоя в работе клапана в топливной системе временно прекратил работу. Чтобы избежать аварийной ситуации, специалисты приняли решение прервать пуск, применив систему прекращения полета, фактически подорвав ракету.

Ракета Alpha - это первая ракета такого веса, которая сконструирована в США после Falcon 9 (компании SpaceX), то есть за последние 13 лет. Она может доставлять до тонны полезного груза на орбиту.

Алина Полякова, ЭП