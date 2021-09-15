Растаможить авто можно будет через "Дію"

фото дмитрия Ларина, УП

Кабмин принял постановление, которое даст старт реализации экспериментального проекту по растаможке транспортного средства через "Дію".

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 15 сентября.

"Есть сегодня еще один важный проект, который касается ввоза автомобилей в Украину. Для украинцев часто такой ввоз авто превращался в ограничения и неудобства, затяжки.

Мы планируем сделать возможным растаможивание транспортного средства через "Дію". Принимаем соответствующее постановление, которое даст старт реализации такого экспериментального проекта", - сказал Шмыгаль, открывая заседание.

"Это возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор, и завершение таможенного оформления вашего авто в автоматическом режиме", - добавил премьер.

По его словам, оплатить оруж тоже можно будет онлайн.

Он добавил, что все будет "максимально просто, удобно, без всякой коррупции".

Позже члены правительства поддержали документ с доработкой в течение 3 дней.

Согласно постановлению, в частности, предусматривается возможность:

представления документов в электронной форме с использованием портала "Дія";

начисления таможенных платежей в автоматическом режиме, которые можно оплатить на портале "Дія", банки или электронные платежные системы;

уплаты таможенных платежей в течение 10 дней

завершения таможенного оформления авто в автоматическом режиме.

Дополнено.

Согласно документу, экспериментальный проект продлится с 2 декабря 2021 по 31 августа 2023 года.

Координатором проекта является Минцифры.

Минфину совместно с Государственной таможенной службой поручили в течение 1 месяца со дня вступления в силу постановления открыть счет в Госказначейской службе "для взыскания таможенных платежей".

А Минцифры поручили в течение 2 месяцев со дня вступления в силу постановления обеспечить техническую возможность подачи документов для оформления растаможки через "Дію".

Минцифры и Минэкономики также поручили представит отчет о результатах экспериментального проекта не позднее, чем через 3 месяца после его завершения, а также по результатам эксперимента - подать предложения по поводу целесообразности внесения изменений в законодательство.

Напомним:

С 15 июня в Украине начали действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией ("евроблях").

Согласно новым правилам, отныне бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма же акциза будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости.

Отмечалось, что в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро.

Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

Однако, по льготным механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

Льготно оформить автомобиль можно будет в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут использовать такую ​​возможность в течение 270 дней.

Вместе с тем, под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозимые из временно оккупированной территории Украины.

В мае во время совещания у премьер-министра Дениса Шмыгаля был рассмотрен проект, благодаря которому растаможку авто можно будет осуществить с помощью Дии – глава Кабмина идею поддержал.

За период с 15 июня 2021 по 31 июля 2021 года в рамках льготного периода по новой формуле растаможили более 17 тысяч "евроблях" - в бюджет заплатили больше 600 млн грн.

Экономическая правда