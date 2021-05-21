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В правительстве предлагают растамаживать авто через "Дию" – Шмыгаль

Пятница, 21 мая 2021, 20:05
 

Во время совещания у премьер-министра Дениса Шмыгаля был рассмотрен проект, благодаря которому растаможку авто можно будет осуществить с помощью Дии – глава Кабмина идею поддержал.

Об этом премьер сообщил в своем Telegram.

Так, на совещании с "Офисом простых решений и результатов", Минцифрой и Минфином был рассмотрены проект, предлагающий сделать возможным растаможку автомобилей через портал или приложение "Дия".

"Устранение бюрократических преград, минимизация человеческого фактора и искоренение коррупции - станет толчком к реформе таможни", - прокомментировал Шмыгаль инициативу ведомств.

Он добавил, что поручил Министерству финансов и Минцифры проработать и представить окончательные предложения к указанному проекту.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые призваны сделать более доступным растаможку так называемых "евроблях", которые Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года.

Экономическая правда

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пошлины авто Кабмин

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