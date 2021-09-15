Microsoft объявил о программе обратного выкупа акций объемом до 60 миллиардов долларов
Корпорация Microsoft объявила о программе обратного выкупа акций на сумму до 60 млрд долл - программа бессрочная и может быть прекращена в любой момент.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Microsoft выплатит дивиденды в размере 0,62 долл на акцию - это на 6 центов больше по сравнению с предыдущим кварталом.
Также в компании объявили о назначении вице-главой Microsoft президента компании Брэда Смита.
Сообщается, что сейчас он возглавляет команду из более 1500 сотрудников в 54 странах.
Смит присоединился к Microsoft в 1993 году из юридической фирмы Covington & Burling, чтобы управлять корпоративными и юридическими делами в Европе. Согласно биографии на сайте Microsoft, он стал генеральным адвокатом в 2002 году и в течение следующего десятилетия занимался решением антимонопольных дел.
Смит будет продолжать отчитываться перед исполнительным директором Сатьей Наделлой, добавили Microsoft.
Напомним:
Корпорация Microsoft из-за распространения штамма "Дельта" отказалась от планов полностью вернуться в офисы с 4 октября - компания больше не будет указывать единую дату возвращения в офлайн-работы из-за непредсказуемости пандемии.
Экономическая правда
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