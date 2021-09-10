Microsoft відмовився планувати дату повернення співробітників в офіси

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Корпорація Microsoft через поширення штаму "Дельта" відмовилась від планів повністю повернутися в офіси з 4 жовтня - компанія більше не буде вказувати єдину дату повернення до офлайн-роботи через непередбачуваність пандемії.

Про це повідомляється у блозі компанії.

Рішення відмовитися від планів повернутися в офіс з 4 жовтня ухвалила і соцмережа LinkedIn, яка належить корпорації.

"Ми планували, що 4 жовтня стане першою можливою датою для повного відкриття штабу Microsoft в Редмонді та інших офісів в США. Але ми змінили ці плани", - визнали в Microsoft.

У компанії пояснили, що, з огляду на невизначеність ситуації, вона не буде намагатися призначити нову дату повернення в офіси.

при цьому, при ухваленні рішень про повернення співробітників з дистанційної роботи в офіси Microsoft буде керуватися рекомендаціями органів охорони здоров'я.

Так, із моменту, коли оголосять, що люди можуть безпечно повернутися на робочі місця, компанія оголосить про перехідний період, який триватиме 30 днів та дозволить співробітникам підготуватися до виходу в офіс.

Нагадаємо:

Раніше компанія Facebook відклала повернення співробітників до американських офісів на початок наступного року - раніше у Facebook планували повернутися в кампуси восени цього року.

Корпорація Apple відклала повернення в офіси співробітників до січня 2022 року на тлі зростання випадків захворювання COVID-19.

Корпорація Google відклала до 10 січня 2022 року повернення співробітників в офіси.

Економічна правда