Украина и МБРР заключили два соглашения на общую сумму 411 миллионов долларов

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Украина и МБРР заключили два соглашения на общую сумму 411 млн долл - соглашения касаются развития высшего образования в Украине и повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, 200 млн долларов будут направлены на развитие высшего образования в Украине, 211 млн долларов - на повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E.

Как уточнили в правительстве, речь идет о следующих соглашения:

Договор гарантии (Украина - Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети (Установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЧАО "Укргидроэнерго") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития, действующего от имени Фонда чистых технологий;

Соглашение о займе (Проект "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.

"Благодарен за большое количество проектов, которые мы уже успешно реализуем совместно в Украине. Наше государство нуждается в долгосрочных программах сотрудничества и инвестиций.

На сегодня смягчение влияния коронавируса на экономику остается важнейшим заданием правительства", - сказал Шмыгаль во время встречи с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

"Рад, что сегодня у нас есть возможность подписать два соглашения. Критически важные проекты.

Благодарен нашим министерствам, которые совместно со Всемирным банком провели работу и подготовку этих проектов, и спасибо руководителям предприятий, которые провели работу, чтобы подписание этих документов стало возможным", - резюмировал Шмыгаль.

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) - один из пяти институтов Группы Всемирного банка.

Напомним:

Сообщалось, что вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде 12-15 сентября 2021 года осуществит свой первый официальный визит в Украину.

Экономическая правда