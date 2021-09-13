Минюст: долги Донецкой железной дороги с УЗ списали в рамках судебного решения

ua.depositphotos.com

Одобрение Министерством юстиции списания с "Укрзализныци" долгов "Донецкой железной дороги" действует в рамках судебного решения, а его неисполнение является преступлением.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Заявления о том, что не нужно взыскать [долги] с "Укрзализныци" - это подстрекательство к совершению преступления. Мы очень аккуратно относимся к списаний таких больших сумм, но в любом случае, если будет судебное решение, которое остановит выполнение, мы не будем списывать. Однако пока есть судебное решение", - заявил он.

Накануне член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко сообщил, что Минюст одобрил списание с компании 78 млн грн долгов ДЗ. По его словам, планируют списать еще 13,5 млн долларов.

Лещенко добавил, что УЗ подала заявление о приостановлении исполнительных действий на основании законного моратория, однако до сих пор ее не удовлетворено. Поэтому, исполнительное производство тоже не остановлено.

Напоминаем:

В декабря 2016 года Верховная Рада внесла изменения в закон "Об особенностях образования акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования", которыми ввела мораторий на взыскание долгов с УЗ по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта в зоне АТО (ООС).

Хозсуд Донецкой области частично удовлетворил иск Сбербанка к "Укрзализныце" и решил взыскать с УЗ 56,1 млн долларов задолженности "Донецкой железной дороги".

Совет нацбезопасности инициировал введение временного руководства на Укрзализныце до избрания председателя правления и формирование полноценных органов управления общества за критического состояния предприятия, представляет угрозу нацбезопасности.

Там обратили внимание на долги УЗ, что грозит техническим дефолтом компании и блокирует ее дальнейшее развитие является наличие кредитного портфеля. Долги составляют около 35,8 млрд грн и 19,1 млрд грн кредитов ГП "Донецкая железная дорога", по взысканием которых установлен мораторий.