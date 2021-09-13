"Антиахметовский законопроект": нардепы предлагают убрать ряд налогов

фото: пресс-служба Рады

Профильный комитет Рады начал рассмотрение поправок к законопроекту №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений, который называют "антиахметовским".

Об этом первый заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ( "Голос") сообщил в Facebook и в Telegram.

По его словам, в целом в документ подали 11 319 правок.

Как отмечает Железняк, в частности, предлагают убрать налогообложения НДС операций по поставке жилья (кроме первой поставки) - "норма, которая потянула за собой подорожание квартир до 20%".

Также, по его словам, предлагают убрать налогообложение дохода от продажи с/х продукции, выращенной фермерами на земельных участках площадью более 0,5 га.

Кроме этого, предусмотрено, что минимальное налоговое обязательство (МПЗ) не определяется для земельных участков, которые находятся в пределах населенных пунктов. То есть, граждане, которые имеют огороды в пределах городов/сел, не должны будут платить МПЗ (около 1500 грн за га).

Также нардепы, в частности, предлагают убрать увеличение штрафов за несвоевременную регистрацию налоговых накладных более 180 дней.

Кроме этого, хотят исключить положение об установлении дополнительных требований к права на бюджетное возмещение (стоимость переработки не менее, 8% цены продажи товара).

"К первому чтению предлагалась норма, которая предусматривала, что право на бюджетное возмещение не получают те, кто просто купил и перепродал продукцию без какой переработки или усовершенствования", - пояснил Железняк.

Также планируется уточнить право взимать налоговый долг ГНС без обращения в суд по всему налоговом долга, возникшего по самостоятельному декларированием налогоплательщика.

Железняк добавил, что первое заседание комитета началось в понедельник в 11:00.

"И, похоже, пойдет на рекорд по продолжительности. Что-то мне подсказывает, что будем всю неделю работать с таблицей", - написал Железняк.

"Мой прогноз: на этой неделе невозможно закончить", - добавил он.

Напомним:

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

Рада поддержала законопроект только в первом чтении, при этом не сократив срок подачи поправок ко второму чтению. Окончательный вариант законопроекта может отличаться от принятого 1 июля документа.

Законопроект в СМИ назвали "антиахметовским" за то, что он предлагает повысить размер ренты на добычу железной руды (на которой специализируются компания "Метинвест" Рината Ахметова), а также ввести акцизный налог на электроэнергию, произведенную из солнечных и ветровых электростанций (ДТЭК Рината Ахметова является владельцем крупнейших мощностей "зеленой" энергетики в Украине).

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Экономическая правда