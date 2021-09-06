Газове ралі: європейські ціни сягнули 670 доларів за тисячу кубометрів

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Ф’ючерси на газ на вересень продовжили встановлювати нові максимуми 6 вересня та сягнули 53,34 євро за МВт-год (679,02 дол за тисячу кубометрів), аналітики допускають зростання до 100 євро у разі потужних морозів.

Про це повідомляє Bloomberg, дані європейського хабу TTF.

Ф'ючерси на головному європейському хабі TTF 6 вересня зросли до 53,34 євро за МВт-год, або 679,02 дол за тисячу кубометрів (+3,4%). Крім того, ціна на газ у європейській газотранспортній системі зросли до 62,63 євро (789 доларів за тисячу кубометрів).

графік: котирування газу на хабі TTF yahoo finance

Причиною називають скорочення Газпромом постачання газу у Європу в умовах низьких запасів на ринку та виснаження європейських підземних сховищ. Наразі, зазначає Bloomberg, обсяг газових запасів на 20% нижчий, ніж у середньому на відповідну дату.

Директор паризької консалтингової компанії Engie EnergyScan Джулієн Хорау прогнозує, що у разі екстремальних погодних умов у Європі під час опалювального сезону ціни можуть зрости до 100 євро за МВт-год.

Німеччина отримує російських газ через станцію Малнів (неподалік Франкфурта-на-Одері), яка є кінцевою точкою газогону Ямал-Європа. Так, поставки Газпрому цим газогоном скоротилися до найнижчого значення за два тижні. Обсяги почали скорочуватися ще наприкінці липня.

Крім того на зростання цін вплинули вищі котирування дозволів на вуглецеві викиди у Європі, що підвищує привабливість газу як альтернативу іншим видам палива, наприклад, вугілля.

Нагадуємо:

Ціна на газ у Європі з поставкою на головному хабі Європи – TTF в Нідерландах – 1 вересня становила близько 632,33 долара за тисячу кубометрів, з доставкою до кордону України без ПДВ ціна сягає 677,65 долара.

Економічна правда