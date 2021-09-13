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Курс валют: гривня укрепляется

Понедельник, 13 сентября 2021, 09:00

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 13 сентября на уровне 26,68 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,58 грн (на 10 сентября - 31,62 гривни).

Напоминаем:

10 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,62 - 26,64 гривни.

10 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,74 - 26,76 гривни.

Экономическая правда

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