Курс валют: гривня укрепляется
Понедельник, 13 сентября 2021, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 13 сентября на уровне 26,68 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,58 грн (на 10 сентября - 31,62 гривни).
Напоминаем:
10 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,62 - 26,64 гривни.
10 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,74 - 26,76 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua