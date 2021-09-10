Закрытие межбанка: гривня ослабла к доллару и евро

фото: нбу

10 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,74 - 26,76 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,74 - 26,76 гривни;

Евро - 31,64 - 31,66 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,65 - 26,83 гривни. Евро покупают по 31,40 гривни, продают по 31,70 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,77 - 26,79 гривни, евро - 31,50 - 31,62 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 10 сентября на уровне 26,73 гривни.

10 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,62 - 26,64 гривни.

Экономическая правда