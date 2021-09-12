Бензины А-92, А-95 и дизельное топливо незначительно подорожали за неделю

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За неделю (3-10 сентября) средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 6 коп./л и составила 28,91 грн/л, бензин А-95 подорожал также на 19 коп./л — до 29,87 грн/л, а дизельное топливо — на 24 коп./л, до 28,15 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

"Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке", - говориться в публикации.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 41 коп./л, до 30,94 грн/л, дизельное топливо — на 58 коп./л, до 28,69 грн/л. В сети AMIC цены на бензины выросли в среднем на 24-41 коп./л, а ДТ — на 37 коп./л.

SOCAR повысила стоимость бензинов на 41-50 коп./л.

В сети BVS бензин А-92 подорожал до 29,29 грн/л (+50 коп./л), А-95 — до 30,19 грн/л (+40 коп./л) и ДТ — до 28,19 грн/л (+40 коп./л).

Такие сети как Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Параллель", UPG, "Рур груп", "Автопорт", Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 15-60 коп./л .

В то же время бензины на станциях сети Prime подешевели на 50 коп./л, а дизельное топливо подорожало на 40 коп./л.

Напоминаем:

Министерство экономики 3 сентября подняло предельные цены на дизтопливо и бензин, в результате этого сети автозаправочных станций WOG, ОККО, SOCAR и другие подняли свои цены на топливо.