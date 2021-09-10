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Twitter тестирует функцию маркировки ботов

Пятница, 10 сентября 2021, 17:55
 
Unsplash

Twitter тестирует функцию маркировки автоматизированных учетных записей (бот-аккаунтов) - так хотят помочь пользователям комфортнее пользоваться соцсетью.

Об этом сообщается в блоге соцсети.

"Примеры автоматизированных учетных записей, которые вы можете увидеть в Twitter, включают ботов, которые помогают найти назначения вакцин и системы раннего предупреждения о катастрофах. Когда эти учетные записи сообщают вам, что они автоматизированы, вы лучше поймете их назначения при взаимодействии с ними" , - пояснили в компании.

Сообщается, что эта функция призвана отличать "хорошие" боты от спама. На страницах профиля бот-аккаунта появится соответствующая отметка "автоматизированная учетная запись".

Сейчас ограниченное количество людей участвует в тестировании.

Напомним:

Соцсеть Twitter позволит отмечать твиты с информацией, вводящей в заблуждение - сначала новая функция, которая проходит тестирование, появится у пользователей из США, Южной Кореи и Австралии.

Экономическая правда

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