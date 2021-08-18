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Twitter тестирует функцию обозначения твитов с фейками

Среда, 18 августа 2021, 09:50
 
Unsplash

Соцсеть Twitter позволит отмечать твиты с информацией, вводящей в заблуждение - сначала новая функция, которая проходит тестирование, появится у пользователей из США, Южной Кореи и Австралии.

Об этом сообщил Twitter в своем официальном аккаунте.

"Мы тестируем функцию, чтобы вы могли сообщать о твитах, которые кажутся ложными. Начиная с сегодняшнего дня, некоторые пользователи в США, Южной Кореи и Австралии найдут возможность обозначить твит как "вводящий в заблуждение".

Мы оцениваем, эффективен ли этот подход, поэтому начинаем с малого. Ваш вклад поможет нам определить тенденции, чтобы мы могли улучшить скорость и масштаб нашей работы по дезинформации", - говорится в обращении к пользователям.

Чтобы воспользоваться новой функцией, которую пока тестируют на пользователях трех стран, стоит кликнуть на кнопку "Пожаловаться на твит" и выбрать "Это вводит в заблуждение".

Напомним:

Соцсеть Twitter будет сотрудничать с Associated Press и Reuters для более быстрого предоставления достоверной информации.

Экономическая правда

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