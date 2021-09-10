Цены на продукты снижаются второй месяц подряд – Минэкономики

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С июля на внутреннем рынке цены на большинство продуктов питания или уменьшились, или замедлили рост – причина заключается, в частности, сезонности и объемах производства.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Так, в августе по сравнению с июлем подешевели овощи борщевого набора (от 4,5% в капусту и до 40,8% в морковь), пшено - на 2,4%, масло подсолнечное - 2%, крупа овсяная - на 1,5% , крупы гречневые - на 1,3%, мука пшеничная и птица - до 1%. Также нормализовалась цена на сахар.

Такую динамику вызывают с одной стороны положительные оценки объемов производства аграрной продукции и сезонному фактору. Повлияли и действия правительства и оживление экономики Украины.

Речь идет о декларировании изменения цен на товары, имеющие важную социальную значимость, введенное Минэкономики.

Такими продуктами являются крупа гречневая, сахар-песок, мука пшеничная в / с, макаронные изделия отечественного производства, молоко пастеризованное жирные. 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные категории С1, птица (тушки куриные), масло сливочное (72.5%), вода минеральная негазированная.

Рост цен в первой половине этого года вызвали наибольшим за десятилетие падением производства в отечественном аграрном секторе (более чем на 10%). Поэтому себестоимость производства повысилась и сельхозтоваропроизводители подняли цены на сырье.

Также весомым фактором роста стало увеличение затратности производства в связи и ростом цен на газ. На европейском рынке в годовом исчислении они выросли в 5,4 раза в августе.

Напоминаем:

Инфляция в августе продолжила держаться на высоком с 2018 года уровне в 10,2%, больше всего выросли цены на газ и сахар.

Экономическая правда