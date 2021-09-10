Банки выдали вдвое больше ипотечных кредитов, чем в прошлом году

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Украинские банки в январе-июле выдали ипотечных кредитов на 4,4 млрд грн, что в три раза превышает сумму ипотек за 7 месяцев прошлого года, по количеству - в 2,3 раза.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В июле 2021 года банки выдали 974 ипотечных кредита на общую сумму 773,2 млн грн. Ипотеки в июле выдавал 21 банк. Это - самое большое количество участников рынка за период, охваченный опросу с декабря 2018 года.

Всего за первые семь месяцев года банками выдано 5626 ипотечных кредитов на общую сумму более 4,4 млрд грн.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы нового ипотечного кредитования выросли в 2,3 раза по количеству договоров и более чем втрое в денежном измерении.

Преимущественно выдают кредиты на покупку жилья на вторичном рынке: в июле их доля превысила 90% от всех предоставленных ипотечных кредитов как по количеству договоров, так и по денежным объемом.

Рынок ипотечного кредитования остается очень концентрированным: пять самых активных банков заключили 90% новых сделок.

Средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составила в июле 16,8% на первичном и 13,4% - на вторичном рынке. С начала года ставки снизились соответственно на 0,1 и. п. и на 0,6 в. п.

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Напоминаем:

Кабинет Министров на заседании 8 сентября принял решение о присоединении Государственного ипотечного учреждения к Украинской финансовой жилой компании, также готовят выпуск облигаций на 20 млрд грн, чтобы расширить программу выдачи ипотечных кредитов.

Экономическая правда