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Зеленский: Мы реально – диджитал-столица Европы

Пятница, 10 сентября 2021, 13:25
 
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является "диджитал-столицей Европы".

Об этом он сказал во время Ялтинской конференции (YES), отвечая на вопрос журналиста Стивена Сакура.

По его словам, в Кремниевой долине много украинских специалистов.

"Я недавно был в Кремниевой долине. Там просто куча наших специалистов. В Украине сейчас где-то около 42 тысяч IT-шников. Мы самые мощные в Европе по этому поводу. Мы реально - диджитал-столица Европы. А там, где цифра - там нет коррупции", - считает президент.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский и министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретились в штаб-квартире Apple в Купертино с гендиректором компании Тимом Куком, на которой, в частности, обсудили работу над совместными проектами.

Экономическая правда

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Зеленский IT "Дія" реформа

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