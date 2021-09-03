Перепись населения, дата-центр и украинизация Siri: о чем Зеленский говорил с главой Apple

фото: офис президента

Президент Владимир Зеленский и министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретились в штаб-квартире Apple в Купертино с гендиректором компании Тимом Куком, на которой, в частности, обсудили работу над совместными проектами.

Об этом сообщают Офис президента и Федоров в Facebook.

По словам Зеленского, отечественный IТ-сектор в настоящее время стремительно развивается, и официальное открытие офиса Apple в Украине является дополнительным свидетельством перспективности украинского рынка.

"Уже сегодня Украина - мощный мировой IТ-хаб. Наши специалисты успешно сотрудничают с компаниями из списка Fortune 500, в том числе и с Apple", - сказал он.

"Владимир Зеленский рассказал Тиму Куку о достижениях нашего государства в IТ-сфере и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия Apple в Украине, в частности благодаря командам онлайн-поддержки, модераторов Apple Music и AppStore, а также сервиса обслуживания устройств. Глава государства и его команда представили генеральному директору Apple проект "Дія City".

Также говорилось о проекте переписи населения, компания Apple успешно воплотила в США, и возможности сотрудничества при реализации аналогичного задания в Украине", - говорится в сообщении.

Также, как добавили в ОП, во время встречи обсудили возможность сотрудничества в направлении образования в области программирования для школьников, студентов, ветеранов, работников сферы здравоохранения, а также обеспечение компьютерной техникой школ и учителей - на поддержку тех программ, которые уже реализуются в Украине.

Также обсудили возможность строительства компанией Apple дата-центра для сервисов iCloud в Украине, по примеру центра, который был построен в Дании.

"Речь шла и о локализации продуктов Apple, украинизации персонального помощника Siri", - говорится в сообщении.

Как добавил Федоров, среди совместных проектов, которые обсудили, также:

ЭКГ в Apple Watch - по словам Федорова, совсем скоро сервисом смогут пользоваться все украинские пользователи с Apple.

Apple Music - предложили компании создать именно украинскую музыкальную редакторскую команду, как в других странах, - Германии и Франции и т.д.

"Вместе с президентом презентовали проект Дія City - лучшую налоговую систему для IT в мире. Также поделились опытом внедрения первых в мире цифровых паспортов в Дії. Показали наше мобильное приложение Дія команды Apple, который им понравился.

Также попросили компанию ускорить открытие Apple Store в Украине", - написал министр.

Экономическая правда