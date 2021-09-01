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Страны ОПЕК+ решили и дальше увеличивать производство нефти

Среда, 1 сентября 2021, 18:52
 
unsplash

Страны-экспортеры нефти на заседании договорились соблюдать и в дальнейшем плана постепенного увеличения добычи нефти – с октября производство вырастет на 400 тысяч баррелей/день.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что на фоне восстановления цен на нефть после падения в середине августа и ограниченных объемов ресурса на рынке, группа стран не было причин менять определенный ранее план.

На торгах 1 сентября цена на нефть West Texas Intermediate несколько уменьшилась на 0.9% до 67.91 долл/баррель. Нефть Brent также упала в цене до 70,95 долл/баррель (-2,84%).

В кризисный год из-за стремительного падения спроса на нефть страны ОПЕК + договорились о рекордном сокращении добычи. В конце 2020 года она составила 7,7 млн барреля/день, что является 8% мирового предложения. Впоследствии ограничения начали постепенно сворачивать.

Сейчас восстановлено около 45% предложения, а в июле группа предложила план полного восстановления остатка до сентября 2022 года.

В декабре 2021 года будет предоставлена промежуточная оценка рынка для возможных корректировок в план.

Напоминаем:

Страны-экспортеры нефти на заседании 5 июля не смогли согласовать будущий план по производству нефти и должны были оставить переговоры без принятого решения. В частности, возможен рост объемов предложения на рынке сорвалось из-за спора между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

В прошлом году OPEC + договорился о рекордном сокращении добычи почти на 10 млн баррелей в сутки для преодоления падения спроса, вызванного пандемией, и постепенно уменьшило их до примерно 5,8 млн.

Группа планировала уменьшить сокращение еще на 2 миллиона баррелей в сутки с августа по декабрь 2021 года, поскольку цены на нефть поднялись до 2-летних максимумов.

Экономическая правда

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нефть ОПЕК

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