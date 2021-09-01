Цена на газ в Европе прыгнула выше 630 долларов за тысячу кубометров

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Цена на газ в Европе с поставкой на главном хабе Европы – TTF в Нидерландах – 1 сентября составила около 632,33 доллара за тысячу кубометров, с доставкой до границы Украины без НДС цена достигает 677,65 доллара.

Об этом говорится в данных Украинской энергетической биржи.

В расчете с поставкой до границы Украины с налогом на добавленную стоимость цена на газ составляет 813,18 доллара за тысячу кубометров.

На хабе Gaspool цена составляет 624,55 доллара за тысячу кубометров, NSG - 627,56 доллара, CEGH - 628,82 доллара.

фото: УЭБ

Цены на газ постоянно растут с марта 2021 года, но летом набрали темпов. Это связано, в том числе, с низким уровнем наполненности европейских подземных хранилищ газа. Вследствие ремонтов на газопроводах российского Газпрома, ЕС получил около 2 млрд кубометров газа. Несмотря на это, монополист отказался наращивать транзит через Украину.

Как ранее пояснял глава оператора украинской газотранспортной системы Сергей Макогон, чтобы компенсировать европейцам недополученные объемы газа, Газпром опустошает свои ПХГ в Европе.

"Даже сейчас Газпром отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов. Соответственно дефицит газа в ПХГ Европы значительной частью является искусственным и не является первопричиной роста цен", - пояснил он.

Цены на европейских хабах представлены в измерении МВт-ч, для пересчета на тысячу кубометров используется коэффициент 10,62.

Напоминаем:

В июле транзит природного газа по украинской газотранспортной системой в страны Европы составил 3,8 млрд м3, Газпром не увеличивал транзит и изнурял свои европейские запасы в хранилищах до 13%.

Российский газовый монополист "Газпрому" 3 августа фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы.

Экономическая правда