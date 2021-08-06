Газпром штучно занижає обсяги газу у своїх підземних сховищах у Європі – ГТС

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У липні транзит природного газу українською газотранспортною системою до країн Європи становив 3,8 млрд м3, Газпром не збільшував транзит та виснажував свої європейські запаси у сховищах до 13%.

Про це повідомляє пресслужба Оператора ГТС України.

У липні оператор протранзитував до Польщі 0,34 млрд м3 газу, до Словаччини – 2,514 млрд м3, до Угорщини – 0,804 млрд м3, до Молдови – 0,189 млрд м3.

Середньодобовий транзит, як і у червні, становив 124 млн м3, попри планові зупинки на газогонах Газпрому Ямал-Європа та "Північний потік-1", рекордне зростання цін на європейських ринках газу та низькі для цього періоду обсяги газу у сховищах.

За даними операторів сухопутних продовжень газогону "Північний потік-1" в Німеччині, OPAL і NEL, за 10 днів ремонту країни ЄС недоотримали понад 1,6 млрд кубометрів газу, ще 320 млн кубометрів – через ремонт газопроводу "Ямал – Європа".

"Щоб компенсувати європейцям недоотримані обсяги газу, та при цьому не нарощувати додатковий транзит через Україну, Газпром спустошує свої ПСГ у Європі. Згідно з даними GIE, найнижчі запаси у Європі саме у ПСГ, що контролюються Газпромом", – коментує гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Наприклад, у оператора ПСГ в Німеччині Astora (належить Газпрому) рівень заповненості – менше 13%, у інших операторів – в середньому 63%. В Австрії Astora та GSA (також Газпром) – 14%, інші оператори – 48%.

"Навіть зараз Газпром відбирає газ із сховищ для виконання своїх контрактів. Відповідно дефіцит газу у ПСГ Європи значною частиною є штучним і не є першопричиною зростання цін", – продовжив він.

Макогон вбачає у таких діях дві мети: підвищення ціни на блакитне паливо та пришвидшення процесу введення в експлуатацію "Північного потоку-2", що наразі будується прискореними темпами.

"Поведінка Газпрому негативно позначається на європейському ринку газу та впливає на економіку всього регіону. На мою думку, в ситуацію має втрутитись відповідний Антимонопольний орган Європи. До того ж, на таку стратегію російської компанії варто зважати при сертифікації "Північного потоку-2", – резюмує він.

Нагадуємо:

Російський газовий монополіст "Газпром" 3 серпня фактично зупинив закачування газу в підземні сховища Європи.

Економічна правда