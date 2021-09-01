В Минфине не закладывают в проект бюджета-2022 поступления от налоговой амнистии

фото: министерство финансов

Министр финансов Сергей Марченко заявил, ща законопроект о госбюджете-2022 не будет учитывать доходов от кампании по добровольному декларированию и налоговых изменений, которые вносятся проектом №5600.

Об этом он сказал во время пресс-брифинга, передает "Укринформ".

Марченко добавил, что в Минфине крайне осторожно относятся к любым ожиданиям.

Но, по его словам, специалисты ведомства будут делать все, чтобы благодаря информационной кампании, разъяснительной работе как можно больше украинцев смогли воспользоваться правом добровольного декларирования.

"Какое количество граждан воспользуется такой возможностью, спрогнозировать сложно.

Нам бы действительно хотелось в результате декларирования получить значительные средства в государственный и местные бюджеты. Но хотя бы какие-то оценки можно будет делать уже со временем. Поэтому в бюджетном законопроекте на 2022 год мы не закладываем соответствующих ожиданий", - пояснил министр.

То же, по его словам, касается и возможного фискального воздействия налогового законопроекта №5600, который Рада в июле приняла в первом чтении.

Напомним:

С 1 сентября стартовала налоговая амнистия - добровольное декларирование доходов продлится год, размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свои доходы, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.

Читайте подробнее в статье ЭП: Налоговая амнистия стартовала с 1 сентября: кого это касается, какие есть риски для декларантов и вопросы без ответов