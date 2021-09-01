С 1 сентября стартовала налоговая амнистия: что можно амнистировать и какие ставки

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С 1 сентября стартовала налоговая амнистия - добровольное декларирование доходов продлится год, размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свои доходы, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.

Об этом говорится в статье ЭП.

"Казалось бы, налоговая амнистия - идеальный шанс для самых украинцев наконец показать государству сколько на самом деле состояния они заработали и накопили в обход налоговой.

Однако многим олигархам о налоговой амнистии остается только "мечтать". В законе прямо запрещено участвовать в амнистии лицам, которые были государственными служащими с 1 января 2005 года", - говорится в материале.

То есть, Ринату Ахметову, Сергею Таруте, Виктору Пинчуку или, например, Вадиму Новинскому так и не удастся начать свою финансовую жизнь с чистого листа, потому что они за последние 17 лет в разное время работали на государственной службе или избирались в Верховную Раду.

С другой стороны такое ограничение не позволит воспользоваться налоговой амнистией бывшим госслужащим несколько "меньшего калибра", которые могли нажить незаконные доходы благодаря коррупции, пишет автор статьи.

"Правда, по желанию, этот запрет можно легко обойти, поскольку по словам главы парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, воспользоваться правом налоговой амнистии могут родственники бывших госслужащих.

Кроме чиновников, воспользоваться налоговой амнистией не смогут лица, против которых Украина ввела санкции, а также несовершеннолетние, недееспособные лица, находящиеся на иждивении у других лиц или государства.

При этом, основная целевая аудитория налоговой амнистии - предприниматели (ФОПы и самозанятые лица), которые в прошлом занижали размер налоговых обязательств, уклонялись от уплаты ЕСВ или бизнесмены, которые вообще работали без государственной регистрации.

Подойдет амнистия также для работников, которые работали за рубежом нелегально либо не платили там налоги. Тем же, кто официально работал заграницей, подавать одноразовую декларацию не нужно - их состояние государство должно признавать легальным по умолчанию, в соответствии с межгосударственными налоговыми соглашениями.

Граждане, которым частично или полностью выплачивали заработную плату "в конвертах" или получали другие доходы без уплаты налогов - потенциально тоже могут воспользоваться налоговой амнистией. Но если эти средства они длительное время откладывали или приобрели активы, подпадающие под амнистию.

Что иожно амнистировать

В рамках амнистии все желающие будут подавать в налоговую службу декларации, в которых можно указать:

движимое и недвижимое имущество,

валютные ценности и другие активы (например корпоративные права), которые в свое время гражданин приобрел в собственность, не уплатив с них налогов.

Государство прощает каждому гражданину активы на сумму до 400 тыс грн.

"То есть, если кто-то заработал такие деньги, приобрел какие-то активы, или просто оставил под подушкой, не уплатив с них налогов, то потребности в подаче специальной декларации нет. Даже после завершения периода амнистии, налоговые органы не смогут проверять законность их происхождения.

Пока нет четкого ответа на вопрос, как действовать гражданину, незаконные доходы которого составляют условно 1 млн грн: подавать декларацию на всю сумму или только на 600 тыс грн. Однако точно известно одно - если лицо подаст декларацию, в которой стоимость активов будет превышать 400 тыс грн, то будет платить налоги со всей суммы", - говорится в статье.

Сколько будет стоить амнистия

Основная ставка налоговой амнистии составляет 5%. По этой ставке можно легализовать деньги, положенные на специальный счет в банке, недвижимость, автомобили и другое движимое имущество, находящиеся на территории Украины.

В случае, если возможности за раз оплатить 5% от суммы активов, амнистируемых, нет, то налоговое обязательство можно разбить на три года. Однако в этом случае ставка налога составит не 5%, а 6% (2% от стоимости амнистированного имущества ежегодно).

Выше ставка будет действовать для активов, находящихся за границей денег в иностранных банках, недвижимости, автомобилей и другого имущества, которые находятся в других странах. При декларировании этих активов придется заплатить 7% налога. В случае, если декларация будет подаваться с 1 марта 2022 года, ставка вырастет до 9%.

Рассрочить уплату налогов на 3 года в этом случае можно по ставке 9,5% (если декларация будет подаваться в марте 2022) и 11,5% (после 1 марта 2022).

В то же время самые выгодные условия амнистии предусмотрены для активов, которые декларант захочет не просто показать государству, но и одолжить ей на срок свыше 1 года.

В случае приобретения за амнистируемые средства ОВГЗ со сроком обращения 365 дней без возможности досрочного погашения в период с 1 сентября 2021 по 31 августа 2022 года, с таких денег придется заплатить лишь 2,5% налога.

В случае, если лицо захочет рассрочить уплату этого налога на 3 года, то ставка вырастет с 2,5% до 3%.

Читайте подробнее в статье ЭП: Налоговая амнистия стартовала с 1 сентября: кого это касается, какие есть риски для декларантов и вопросы без ответов

Декларация подается в Государственную налоговую службу Украины непосредственно плательщиками через Электронный кабинет.

Пошаговая инструкция представления декларации.

Экономическая правда